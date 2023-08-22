الأمن الروسي يعتقل امرأة أوكرانية في مقاطعة روستوف تعمل لصالح قوات كييف

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أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، باعتقال قوات الأمن امرأة أوكرانية في مقاطعة روستوف، كانت تجمع معلومات عن الجيش الروسي لصالح نظام كييف.

وذكر الجهاز في بيان رسمي، أن طواقمه اعتقلت المرأة المشتبه بها، وصادرت معدات الاتصالات الخاصة بها التي تم استخدامها في التواصل مع ممثلي الخدمات الخاصة الأوكرانية”.

وأضاف الجهاز، أن المحققين أثبتوا أن المرأة تواصلت مع جهاز الأمن الأوكراني بمجرد وصولها إلى المقاطعة، باستخدام هاتف كان بحوزتها، وتعهدت بجمع معلومات تخص مواقع القوات الروسية وتحركات المعدات والأفراد.

عقب ذلك، جاءت المرأة الأوكرانية إلى مقاطعة روستوف مرات عديدة وسجلت معلومات حول مواقع أنظمة الدفاع الجوي الروسية وحركة المركبات العسكرية والدبابات.

وأشار مكتب الأمن الفيدرالي إلى أن المعلومات التي تلقتها المرأة الأوكرانية يمكن أن تستخدمها قيادة قوات كييف لضرب القوات الروسية في مواقعها.

ووجهت للمرأة تهمة التجسس وتواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما.