قائد فاغنر يظهر في فيديو جديد من إفريقيا: سنجعل روسيا أعظم في جميع القارات

A + A -

ظهر قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، في مقطع فيديو نشره على قناته في "تلغرام" مساء الإثنين، ملمحا فيه إلى أنه موجود في إفريقيا حيت يتمدد نشاط المجموعة.

وكان بريغوجين يرتدي في الفيديو زي "فاغنر" العسكري ويحمل بندقية "كلاشنيكوف"، وفي الخلفية منطقة جرداء وبدا من بعيد عدد من عناصر المجموعة و3 مركبات.

وقال بريغوجين في الفيديو المقتضب: "نحن نعمل. درجة الحرارة تفوق الخمسين درجة مئوية وهو ما نحبه" مما يشير إلى وجوده في دولة إفريقية.

وأضاف قائد فاغنر "مجموعة فاغنر تجري أنشطة الاستطلاع والبحث، مما يجعل روسيا أكثر قوة في كل القارات".

وألمح لوجوده في إفريقيا بقوله "إفريقيا أكثر حرية. العدل والسعادة للأمم الإفريقية. نحارب القاعدة وداعش والجماعات الأخرى".

وأردف قائلا "ماضون في عمليات التجنيد ونستمر في تنفيذ المهام التي تم تكليفنا بها وتعهدنا بالقيام بها ".

ولم يذكر بريغوجين صراحة أين سجل الفيديو ولا متى، لكنه في حديثه لمح إلى أنه في إفريقيا حيث الحرارة المرتفعة هذه الأيام وحيث تنشط المجموعة، التي برز اسمها على السطح مجددا بعد الانقلاب العسكري في النيجر.

وذكرت تقارير أن زعيم "فاغنر" قد انتقل إلى إفريقيا، خاصة بعد رسالة نشرها على قناته في "تلغرام" أكد فيها أنه سيواصل تركيز جهوده على السوق الإفريقية.

وتنشط "فاغنر" في عدد من الدول الإفريقية، أبرزها إفريقيا الوسطى ومالي.