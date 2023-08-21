فرنسا اعلنت مصرع جندي ثان في العراق خلال أيام

A + A -

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم، مصرع جندي فرنسي في العراق أمس الأحد، وهو ثاني جندي فرنسي يلقى مصرعه منذ مطلع الأسبوع الجاري، بحسب "روسيا اليوم".



ووفقا للحكومة الفرنسية، لقي الجندي مصرعه خلال مشاركته في تدريبات القوات العراقية على مكافحة الإرهاب.



وأفادت وزارة الدفاع الفرنسية، بأن "الجندي المتوفي هو نيكولا لاتورت، وأصيب خلال تدريب على القتال في المناطق الحضرية، وتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى عسكري في أربيل حيث تأكدت وفاته".



ومن جانبه كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منشورا عبر تطبيق "إكس" قال فيه:" إن الجندي الفرنسي نيكولا لاتروت خسر حياته خلال تأدية واجبه الوطني، دفاعا عن قيم فرنسا العليا، وذلك بعد أيام من مصرع الرقيب بابتيست غوشو".



وكان الرئيس الفرنسي اعلن مساء الجمعة، مصرع عسكري فرنسي بحادث سير في العراق حيث "كان يشارك في مهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية".