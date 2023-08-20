قطاع المقاولات التركي ينفذ مشاريع خارجية بنحو 9 مليارات دولار

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بلغت قيمة المشاريع التي تعهد بها قطاع المقاولات التركي خارج البلاد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 8 مليارات و933 مليون دولار.

وبحسب معطيات وزارة التجارة التركية، تعهد قطاع المقاولات بـ 120 مشروعا خارج البلاد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023.

وأظهرت أن قطاع المقاولات التركي تعهد بـ 11 ألفا و768 مشروعا في 134 بلدا بقيمة 482 مليار دولار منذ عام 1972 حتى نهاية يوليو/تموز الماضي.

واحتلت روسيا خلال السنوات المذكورة المرتبة الأولى في عدد المشاريع التي تعهدتها بها شركات المقاولات التركية خارج البلاد، تلتها تركمانستان ثم العراق وليبيا وكازاخستان.

وبلغت حصة روسيا من إجمالي المشاريع 20.3 بالمئة بقيمة بلغت 97.9 مليار دولار، وتركمانستان 10.6 بالمئة بقيمة 50.8 مليار دولار، والعراق 6.9 بالمئة بقيمة 33.2 مليار دولار.