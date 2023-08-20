عالم وبائيات إيطالي يكشف "غايات مشبوهة" للتحذيرات من متحورات "كوفيد"!

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أكد عالم الوبائيات الإيطالي ماتيو باسّيتّي أن التحذير من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا التي تظهر "يخلق مشاكل هناك حيث لا توجد"، في إشارة إلى المتحورات EG.5 أوEris.

وجاءت تعليقات العالم الإيطالي وهو رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو في جنوة شمالي البلاد، في تغريدة على موقع "X" (تويتر سابقا)، وكتب:

"أقرأ مقالات علمية بهذا الشأن على المجلات المختصة به، حيث أرى قليلا أو لا شيء عن متحورات (كوفيد- 19)، نظرا لأنها ذات تأثير سريري ضئيل جدا. ثم أقرأ صحفنا، التي ما تزال تواصل حتى اليوم وصف المتحورات، أسماءها، أعدادها والمختبر الذي عزلها أولا".

وتساءل باسيتّي: "لماذا هذه المعلومات؟ لإقناع الناس بإجراء الجرع التعزيزية في الخريف؟ لا أعتقد ذلك حقا!"، مبينا أنه "في الواقع، إنها تحدث تأثيرا معاكسا تماما".

وأردف: "الإعلام العادي الذي لا يمكنه الاستغناء عن الحديث على المتحورات، لا يعود بالفائدة على أي شخص، باستثناء بيع بضع نسخ أكثر من الصحف، الحظي بعدد قليل جدا من الإعجابات وخلق مشكلة من لا شيء".