مجلس الأمن الروسي: هزيمة الغرب في أوكرانيا «حتمية»

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الشرق الأوسط السعودية:

قال دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم السبت، إن هزيمة الدول الغربية في أوكرانيا «حتمية».



ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مدفيديف قوله إن الغرب لن يستمر بدعم كييف «إلى الحد الذي يضر بمصالحه».

وأضاف مدفيديف: «سيستغرق الأمر بعض الوقت وستتغير السلطات الغربية، وسوف تتعب نخبهم وستتوسل لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا وتجميد الصراع»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأعلن الكرملين صباح اليوم أنّ الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعاً مع قادة الهجوم في أوكرانيا في مدينة روستوف أون دون في جنوب روسيا، قرب الحدود الأوكرانية.

ولم توضح موسكو متى عُقد الاجتماع لكنّ صوراً نشرتها وسائل الإعلام الرسمية أظهرت أنه عقد خلال الليل. وأفاد الكرملين في بيان بأنّ «الرئيس استمع إلى تقارير رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف وقادة قطاعات ومسؤولين آخرين». وروستوف أون دون القريبة من الحدود الأوكرانية هي مقر قيادة عمليات القوات الروسية في أوكرانيا.