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حميميم”: الاستفزازات الأميركية تستمر في سماء سوريا

20
AUGUST
2023
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تواصل طائرات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة استفزازاتها الخطيرة في سماء سوريا، بعد أن اقتربت طائرتان من طراز “إف-35” بشكل خطير من طائرتين “سو-35” روسيتين.

وأعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي فاديم كوليت، أن طائرتين من طراز “إف-35” تابعتين لـ “لتحالف الدولي” بقيادة أمريكا، اقتربتا اليوم السبت، بشكل خطير من طائرتين من طراز “سوخوي-35” تابعتين للقوات الجوية الروسية في منطقة التنف.


وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “في 19 أغسطس، من الساعة 06:08 إلى 06:16 في منطقة التنف، على ارتفاع حوالي 9000 متر، أقدمت مقاتلتان من طراز إف-35 للتحالف على تنفيذ اقتراب خطير من طائرتين من طراز سو-35 تابعتين للجيش الروسي”.

وأضاف البيان: “كانت القوات الجوية الروسية تقوم برحلة مخططة على طول الحدود الجنوبية لسوريا، واتخذ الطيارون الروس، الذين أظهروا احترافية عالية في التعامل مع هذا الموقف، الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لمنع الاصطدام مع طائرات التحالف”.

وبحسب كوليت، يستمر التحالف بمثل هذه الإجراءات في خلق شروط مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.

وأشال القائد الروسي، إلى أنه تم تسجيل سبع حالات انتهاك لبروتوكولات عدم التضارب في ساعات النهار، تتعلق برحلات طيران لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

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