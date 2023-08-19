"روس إنيرغاتوم": قوات كييف تهاجم محطة زابوروجيه النووية أكثر من 10 مرات يوميا

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أعلن مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغاتوم" رينات كارتشا اليوم، أن القوات الأوكرانية تقوم بما لا يقل عن 10 محاولات يوميا لمهاجمة محطة زابوروجيه النووية باستخدام طائرات مسيرة، وفق وكالة "روسيا اليوم".

وقال كارتشا: "يسجل المتخصصون لدينا، هجمات للقوات الأوكرانية باستخدام المركبات الجوية غير المأهولة، حيث يقومون بما لا يقل عن 10 محاولات يوميا للوصول إلى محطة زابوروجيه النووية"، مضيفا أن "الجيش الأوكراني يقوم أيضا بقصف مستمر من أجل التعرف على نقاط الضعف في حماية المحطة".

وأضاف أن "وحدات الطاقة نفسها محمية بشكل جيد، وتحتوي المحطة على نقاط ضعف، ولكن تمت تغطيتها أيضا قدر الإمكان، مما أدى إلى إنشاء نظام حماية موثوق".

وبحسب الوكالة، تقع محطة زابوروجيه النووية في مدينة إنيرغودار، وتضم 6 وحدات طاقة بسعة إجمالية تبلغ 6 غيغاوات، كما أنها أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وفي نهاية شباط الماضي، سيطرت القوات الروسية على المنشأة، ومنذ ذلك الحين، تقوم وحدات من الجيش الأوكراني بقصف دوري على المناطق السكنية في مدينة إنيرغودار ومنطقة المحطة النووية، باستخدام طائرات مسيّرة وقذائف مدفعية ثقيلة وراجمات الصواريخ.