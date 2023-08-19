الإمارات تدين حرق كنائس وعشرات المنازل في باكستان

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دانت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم السبت، إحراق مجموعة متطرفين لعدد من الكنائس وعشرات المنازل في باكستان، كما استنكرت أعمال العنف التي أعقبتها.

وأشادت الوزارة في بيان رسمي، بالجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية وبالإجراءات التي اتخذتها، في تصديها لهذه الأعمال المسيئة.

وأكدت الوزارة رفض دولة الإمارات العربية المتحدة، لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

ولفتت إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب.