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واشنطن تمنح الضوء الأخضر للدنمارك وهولندا لإرسال “أف-16” إلى أوكرانيا

19
AUGUST
2023
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رحّبت كييف بإعلان الولايات المتحدة، الجمعة، منح الدنمارك وهولندا الضوء الأخضر لإرسال مقاتلات أميركية من طراز “أف-16” إلى أوكرانيا، ما إن ينتهي الطيارون الأوكرانيون من التدرّب على استخدامها.

وأكّد ناطق باسم الخارجية الأميركية أنه تم منح الدنمارك وهولندا “ضمانات رسمية” لنقل طائرات “أف-16” المقاتلة إلى أوكرانيا.

ومن المتوقّع أن يبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين في آب/أغسطس الجاري، وأعرب مسؤولون عن أملهم بأن يصبحوا جاهزين بحلول بداية العام 2024.

وفي تموز/يوليو، أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستعتبر إرسال مقاتلات “أف-16” إلى أوكرانيا “تهديداً نووياً”.

بدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا ستعتبر طائرات “أف-16” أهدافاً مشروعة لها في حال تسليمها لأوكرانيا لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

يشار إلى أنّ كييف طلبت مراراً طائرات مقاتلة من حلفائها الغربيين، وسرعان ما أصبحت “أف-16” الخيار المفضّل. وستكون الطائرات زيادة كبيرة في قدرات أوكرانيا، التي تستخدم حالياً طائرات من الحقبة السوفياتية، بحسب “نيوزويك”.

وتعهّدت مجموعة من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، دعمَ تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات “أف-16”. وبدأ هذا التدريب بالفعل، كما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قبل أشهر.

وأكّد المحارب المخضرم في القوات الجوية الأميركية جون فينابل، أنّ “دخول مقاتلات “أف-16″ في الحرب الأوكرانية لن يكون له الأثر الكبير في ساحة المعركة، كما أنّها لن تصمد أمام أنظمة الدفاع الجوي الروسية”.

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