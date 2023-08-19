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نصف مليون قتيل وجريح في الحرب الروسية الأوكرانية

19
AUGUST
2023
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نقلت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة عن مسؤولين أميركيين لم تكشف عن هوياتهم القول إن عدد القتلى والجرحى من القوات الأوكرانية والروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط 2022 يقترب من 500 ألف، على ما أوردت "رويترز".

وقالت الصحيفة إن المسؤولين حذروا من أن "ما زال من الصعب تقدير عدد الضحايا لأن موسكو دأبت غالبا على تقليص عدد القتلى والجرحى في الحرب، ولم تكشف كييف عن الأرقام الرسمية".

وذكرت الصحيفة أن الخسائر في صفوف الجيش الروسي تقترب من 300 ألف بينهم نحو 120 ألف قتيل وبين 170 ألفا و180 ألف مصاب.

وأضافت أن عدد القتلى في الجانب الأوكراني يقترب من 70 ألفاً أما عدد المصابين فيتراوح ما بين 100 ألف و120 ألفا.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن المسؤولين قولهم إن عدد الضحايا ارتفع بعدما أطلقت أوكرانيا هجوماً مضاداً في وقت سابق من هذا العام.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تعليق على تقرير "نيويورك تايمز"، إن هيئة الأركان العامة هي الجهة الوحيدة التي يمكنها الإفصاح عن هذه الأرقام.

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