عضو في الكونغرس الأمريكي: بايدن يدفع الولايات المتحدة إلى حرب عالمية

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اعتبرت عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهورية مارجوري تايلور غرين، أن إرسال طائرات "إف-16" الأمريكية إلى كييف، يجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة.

وكتبت تيلور غرين على موقع التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقا): "الآن (الرئيس الأمريكي جو) بايدن يبيع طائرات إف-16 إلى أوكرانيا، مما يدفعنا أكثر للاقتراب من الحرب العالمية الثالثة"، مشيرة إلى أن "جو بايدن يعمل لأوكرانيا، ويضع أمريكا في المرتبة الأخيرة".

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن واشنطن قررت الموافقة على نقل طائرات مقاتلة أمريكية من الجيل الرابع من طراز "إف-16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا.

كما أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف-16" من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب الطيارين.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، كما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لفائدة أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

ووفقا لوزير الخارجية الروسي، فإن حقيقة أن كييف لديها طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" قادرة على حمل أسلحة نووية، ستعتبر من قبل روسيا تهديدا من الغرب في المجال النووي.