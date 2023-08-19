الصين تطلق تدريبات عسكرية حول تايوان وتعتبرها بمثابة «إنذار صارم»

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بدأت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان اليوم، اعتبرتها بمثابة «تحذير صارم» في أعقاب الزيارة القصيرة لنائب رئيسة الجزيرة وليام لاي إلى الولايات المتحدة.

ولاي الذي يعد المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية التايوانية العام المقبل، توقف في نيويورك خلال رحلة له إلى الباراغواي، إحدى الدول القليلة التي تتبادل العلاقات الديبلوماسية مع تايبيه، قبل أن يتوقف مجددا في سان فرانسيسكو في طريق العودة.

ووصفت الصين لاي بأنه «مثير للمشاكل» وتعهدت باتخاذ «إجراءات حازمة وقوية لحماية السيادة الوطنية».

ونقلت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء عن المتحدث العسكري شي يي قوله السبت إن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني «أطلقت دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان».

وأضافت شينخوا أن التدريبات تهدف إلى اختبار قدرة جيش التحرير الشعبي على «السيطرة على 16 مجالا جويا وبحريا» والقتال «في ظروف معارك حقيقية». وأشار البيان إلى أن التدريبات تهدف الى ان تكون بمثابة «تحذير صارم لتواطؤ انفصاليي تايوان المطالبين بالاستقلال مع عناصر اجنبية».