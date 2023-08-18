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وسيا تُسقط طائرة مسيّرة اخترقت أجواء موسكو

18
AUGUST
2023
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أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أوكرانية اخترقت أجواء موسكو، اليوم (الجمعة)، وفق ما أفاد به مسؤولون روس، في أحدث هجوم جوي يستهدف العاصمة الروسية، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

 

 

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن أوكرانيا شنت هجوماً قرابة الساعة الرابعة صباحاً (01:00 ت.غ) «باستخدام طائرة مسيّرة ضد أهداف في موسكو ومنطقة موسكو.

وأضاف البيان الذي نُشر على منصة «تليغرام» أن «الطائرة المسيرة بعد تعرضها لسلاح قوة الدفاع الجوي غيرت مسارها وسقطت على مبنى غير سكني في منطقة كراسنوبرسنينسكايا في موسكو».

ضباط الشرطة يحرسون موقع حطام طائرة مسيرة في موسكو بعد أنباء عن هجوم (أ. ب)

من جهته، قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على «تليغرام» إن خدمات الطوارئ موجودة في الموقع، مشيراً إلى أن التقارير الأولية أفادت بعدم وقوع إصابات.

وأضاف: «سقط حطام الطائرة المسيرة في منطقة مركز المعارض (اكسبو سنتر)، دون أن يتسبب ذلك بأضرار كبيرة للمبنى».

وذكرت وكالة «تاس» الحكومية للأنباء نقلاً عن خدمات الطوارئ أن أحد جدران مركز المعارض قد انهار جزئياً، مشيرة إلى أن «مساحة الجزء الذي انهار تبلغ نحو 30 متراً مربعاً».

كما أفادت «تاس» نقلاً عن هيئة الطيران أن المجال الجوي حول مطار فنوكوفو الدولي أُغلق لفترة وجيزة، ما أدى إلى تأخر وصول الطائرات ومغادرتها.

وتزايدت في الأسابيع الماضية الهجمات بالمسيرات التي تستهدف الأراضي الروسية أو مناطق تسيطر عليها موسكو، خصوصاً تلك التي تستهدف العاصمة.

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