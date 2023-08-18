محكمة روسية تقرر احتجاز أميركي بتهمة «التجسس»

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أفادت وكالات أنباء روسية، أمس (الخميس)، بأن محكمة في موسكو قررت احتجاز المواطن الأميركي من أصل روسي جين سبيكتور بتهمة التجسس، وفقاً لما نقلته «رويترز».

وذكرت وكالة «تاس» للأنباء أن سبيكتور، وهو رجل أعمال، يقضي بالفعل حكماً بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة بعد إقراره بالذنب في عام 2022 لدوره في رشوة أركادي دفوركوفيتش مساعد نائب رئيس الوزراء الروسي السابق.

ووُلد سبيكتور في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، ثم انتقل للعيش في الولايات المتحدة. وقالت وكالة «تاس» إنه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة «ميدبوليميربروم»، المتخصصة في أدوية علاج السرطان، قبل اعتقاله في عام 2021.

ولم تذكر الوكالات أي تفاصيل عن الاتهامات الجديدة. وأشارت إلى أن جلسة المحكمة عقدت خلف أبواب مغلقة بعد تصنيف المواد الخاصة بالقضية على أنها «سرية».

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، في تصريحات عبر شبكة «سي إن إن»، أن الإدارة الأميركية لا تزال تجمع معلومات عن القضية، وليس لديها تعليق بعد.