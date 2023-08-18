أغرب حادث.. مقتل 8 في طائرة وتاسع في سيارة وعاشر على دراجة!

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تحطمت طائرة ركاب صغيرة في ماليزيا فوق طريق في ولاية سيلانغور وسط البلاد، امس الخميس، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الثمانية بالإضافة إلى شخصين كانا على الطريق.

ووقع الحادث قرب مدينة إيلمينا الواقعة في ضواحي شاه علم عاصمة ولاية سيلانغور.

وقال قائد الشرطة المحلية محمد إقبال إبراهيم لـ”فرانس برس”: “في الوقت الراهن، أستطيع أن أقول إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا في تحطم الطائرة”، موضحاً أن “شخصين، أحدهما في سيارة والآخر على دراجة نارية، لقيا مصرعهما إلى جانب الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة”.

وقالت هيئة الطيران المدني الماليزية في بيان، إن الطائرة كان على متنها 6 ركاب وطاقم من شخصين عندما تحطمت. ولم تأت الهيئة على ذكر أي حصيلة للحادث.