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"هيلاري" تتحضر لاجتياح شبه جزيرة باخا كاليفورنيا قرب الحدود الأمريكية

17
AUGUST
2023
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تشكلت العاصفة الاستوائية "هيلاري" الأربعاء بعيدا عن ساحل المكسيك الجنوبي على المحيط الهادئ، ويتوقع تفاقم زخمها والاتجاه شمالا نحو شبه جزيرة باخا كاليفورنيا في وقت لاحق من الأسبوع.
 
هذا وقد شهدت العاصفة "هيلاري" رياحا بلغت سرعتها 40 ميلا في الساعة يوم الأربعاء.
 
وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن "هيلاري" كانت تقع على بعد حوالي 470 ميلا (755 كيلومترا) جنوب شرق مدينة مانزانيلو الساحلية، بعيدا عن اليابسة.
 
 
وكانت العاصفة تتحرك من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 14 ميلا في الساعة (22 كيلومترا في الساعة). ولكن من المتوقع أن تتجه شمالا في وقت لاحق من الأسبوع وتتحول إلى إعصار قبل أن تجتاح الجزء الشمالي من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا، بالقرب من الحدود الأمريكية، كعاصفة استوائية.
 
وذكر مركز الأعاصير أيضا أن "هيلاري لديها القدرة على إحداث تأثيرات على شبه جزيرة باخا كاليفورنيا وأجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع".
 
يشار إلى أنه كانت عاصفتان استوائيتان أخريان، هما "فرناندا" و"جريج"، بعيدتين عن الساحل في المحيط الهادئ.
روسيا اليوم
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