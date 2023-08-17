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حكومة أوروبية تقر إباحة استخدام القنب.. والتداعيات كبيرة

17
AUGUST
2023
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مررت الحكومة الألمانية مشروع قانون مثيرا للجدل، الأربعاء، لتقنين زراعة الماريغوانا واستخدامها لأغراض ترفيهية في أحد أكثر القوانين المتعلقة بالقنب تحررا في أوروبا.
 
ومن المحتمل أن تزيد خطوة برلين الزخم لتوجه عالمي مماثل.
 
وسيسمح التشريع، الذي يجب أن يمرره البرلمان الألماني، للراشدين بحيازة ما يصل إلى 25 غراما من المخدر أو زراعة 3 نبتات بحد أقصى أو الحصول عليه كأعضاء في نوادي الماريغوانا غير الهادفة للربح، وفق "رويترز".
 
مسوغات القانون
 
وتأمل حكومة المستشار أولاف شولتس المنتمية إلى يسار الوسط في أن يتمكن القانون من كبح السوق السوداء وحماية المستهلكين من الماريغوانا الملوثة والحد من الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
 
 وقال وزير الصحة كارل لاوترباخ من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي ينتمي إليه شولتس، إن إحدى الركائز الأساسية للخطة التي تزيل المحظورات على تعاطي القنب هي حملة لرفع الوعي بالمخاطر للحد من استهلاك الماريغوانا في نهاية المطاف.
 
وأضاف أن هذه الحملة لم تكن لتحظى بمستوى الاهتمام نفسه إذا ما أُطلقت من دون تعديل القانون.
 
وذكر لاوترباخ في مؤتمر صحفي في برلين للإعلان عن مشروع القانون: "بالإجراءات الحالية، لا يمكننا حماية الأطفال والشبان بصورة جادة، فقد صارت المسألة من المحظورات الاجتماعية".
 
وأردف: "لدينا استهلاك متزايد ومثير للقلق، لم يكن بوسعنا السماح بكل بساطة باستمرار هذا. لذا فهذه نقطة تحول مهمة في سياستنا المتعلقة بالمخدر".
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