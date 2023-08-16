شجار دام في مطعم بميامي.. والسبب صورة لاحتفال ميسي وبيكهام

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زعم أحد رواد المطاعم في ميامي، أنه تعرض للضرب المبرح من قبل رجال الأمن، بعد أن حاولت عائلته التقاط صورة في عيد ميلاد ابنته، لظنهم أنهم كانوا يصورون احتفال ليونيل ميسي وديفيد بيكهام اللذين كانا في ذات المكان.

وتعرض الرجل الذي لم يكشف عن اسمه للضرب في مطعم "جيكو"، بعدما اتهمه رجال الأمن بمحاولته تصوير ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو.

وحسبما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الرجل نفى أن يكون يحاول تصوير ميسي، وقال: "هاجمونا بوحشية. طردوني من المكان بعد تعرضي للكمات في وجهي".

وأضاف الرجل: "كانت محاولة مني لالتقاط صورة عائلية فقط، ولم أكن أريد تصوير بيكهام أو ميسي أو غيرهم".

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن ميسي كان يحتفل وزوجته بالفوز على نادي شارلوت برباعية نظيفة، مع مالك نادي إنتر ميامي بالشراكة النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام وزوجته فكتوريا في المطعم رفقة سيرجيو بوسكيتس وزوجته إيلينا وجوردي ألبا القادمين من برشلونة خلال "الميركاتو" الصيفي الجاري 2023.