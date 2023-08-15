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مراهق ينجو من موت محقق بعد سقوطه من علو 30 متراً!

15
AUGUST
2023
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نجا صبي من نورث داكوتا يبلغ من العمر 13 عاما من موت محقق بعد سقوطه من علو تجاوز الـ 30 مترا (100 قدم) خلال رحلة عائلية إلى غراند كانيون في الولايات المتحدة.

وتقول السلطات إن طواقم الطوارئ استغرقت ساعتين لإنقاذ وايت كوفمان بعد أن انزلق من أعلى منحدر الثلاثاء، وسقط نحو 100 قدم (30 مترا) في مسار برايت أنجل بوينت.

وأفادت بأنه تم نقل المراهق جوا إلى مستشفى في لاس فيغاس لتلقي العلاج.

وذكرت أن تسع فقرات كسرت بالإضافة إلى تمزق في الطحال، وانهيار في الرئة، وارتجاج في المخ، وكسر في اليد، وخلع في الإصبع.

وصرح وايت كوفمان لمحطة “فونيكس” التلفزيونية الأمريكية (KPNX): “كنت على حافة الوادي وتحركت للسماح للناس بالتقاط الصور.. جلست على الأرض وأمسكت بحجر.. لم أضع سوى يد واحدة عليها.. لم أحكم قبضتي جيدا.. فقدت التوازن وسقطت”.

وقال كوفمان الذي يعيش في كاسيلتون بداكوتا الشمالية: “أتذكر فقط استيقاظي في سيارة إسعاف وطائرة هليكوبتر ثم في المستشفى”.

وأفاد والد وايت، بريان كوفمان، بأن ابنه خرج من المستشفى يوم السبت وتم نقله إلى المنزل، مضيفا “نحن محظوظون لأننا أحضرنا طفلنا إلى المنزل في سيارة في المقعد الأمامي بدلا من صندوق”.

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