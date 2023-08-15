انفجار ضخم يهز روسيا!

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قُتل 25 شخصا على الأقل وجرح العشرات، مساء أمس الاثنين، في انفجار أعقبه حريق في محطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية الواقعة في منطقة القوقاز.



وامتد الحريق على مسافة 600 متر مربع، بحسب ما أعلنته وزارة الطوارئ الروسية، مضيفة أن 260 رجل إطفاء يعملون على مكافحته.



وأشارت إلى أن السلطات الروسية أرسلت طائرة طبية من طراز إيل-76 إلى محج قلعة لإجلاء المصابين بجروح خطرة إلى موسكو.

وقعت الكارثة الساعة 21,40 على طريق فدرالي، حسبما قال زعيم داغستان سيرغي ميليكوف. وأضاف على تلغرام "جارٍ العمل على توضيح أسباب الانفجار ونوعه".



ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية على تلغرام عن أحد الشهود قوله إن الحريق اندلع في منطقة كانت فيها السيارات متوقفة، وانتشر إلى محطة الوقود. وأضاف الشاهد الذي لم يذكر اسمه "بعد الانفجار، سقط كل شيء على رؤوسنا، ولم نعد نرى شيئا".



ويُظهر مقطع فيديو نشرته وكالة ريا نوفوستي على تلغرام انفجارا هائلا أعقب اندلاع الحريق.