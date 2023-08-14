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غير مسبوقة في تاريخ البلاد.. وزيرة هولندية تأخذ إجازة أمومة

14
AUGUST
2023
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ستذهب وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في هولندا، ليشي شراينيماخير، في إجازة أمومة، في حادثة هي الأولى في تاريخ البلاد السياسي.

وأفادت صحيفة Telegraaf النسخة الهولندية، بأن شراينيماخير البالغة من العمر 40 عاما، تخطط للذهاب في إجازة أمومة، عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في هولندا خلال شهر نوفمبر المقبل، وإلى ذلك الحين ستواصل أداء مهامها وواجباتها كوزيرة.

وقالت الوزيرة في حديث للصحيفة: “بالطبع، إنه شعور خاص أن أكون أول وزيرة حامل في هولندا، وسيكون من الجيد أن نجعل الحمل قاعدة طبيعية في الوزارات، إذا ما أردنا جعل السياسة والمناصب القيادية الأخرى مكانا جذابا ومناسبا للشابات، وعلينا أن نتأكد من جعل هذه المعضلة أمرا طبيعيا”.

وأشارت إلى أن عودتها للعمل كوزيرة عقب صدور المرسوم، سيعتمد على مدة تشكيل الحكومة الجديدة.

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