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مطار سيدني ألغى 32 رحلة داخلية بسبب السلوك المضطرب لأحد الركاب

14
AUGUST
2023
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أوقفت السلطات الأسترالية الاثنين رجلاً أرغم سلوكه «المضطرب» طائرة مدنية ماليزية كانت متجهة إلى كوالالمبور على العودة إلى سيدني بعد ساعتين فقط من انطلاقها.

غادرت رحلة الخطوط الجوية الماليزية «إم إتش 122» من سيدني في الساعة 13:40 بالتوقيت المحلي (03:40 بتوقيت غرينتش)، لكنها استدارت بينما كانت تحلق فوق شمال غربي نيو ساوث ويلز، وعادت للهبوط في سيدني عند الساعة 15:47 (05:47 بتوقيت غرينتش).

وفي بيان نشرته وسائل إعلام أسترالية ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قالت شركة الطيران إن الرحلة اضطرت للعودة بسبب «السلوك المضطرب لأحد الركاب».

وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن رجلاً يبلغ 45 عاماً أوقف من دون مشكلات، وأجلي الركاب الآخرون من الطائرة.

وأضافت: «لا يوجد تهديد وشيك على المجتمع»، و«من المتوقع توجيه اتهام إلى الرجل في وقت لاحق الليلة».

ولفتت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إلى أنها «لن تكشف عن أمور تشغيلية، ومع ذلك، وُضعت خطة استجابة طارئة، وبدأ تنفيذ عملية الإخلاء بمجرد اعتبارها آمنة للركاب وأفراد الطاقم».

وقال مطار سيدني إنه نتيجة للحادث، أُلغيت 32 رحلة داخلية، فضلاً على تأخيرات تصل إلى 90 دقيقة طالت رحلات داخلية أخرى.

ولم يجرِ إلغاء أي رحلات دولية.

الشرق الأوسط
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