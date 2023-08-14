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مقتل ستة جنود وعشرة إرهابيين بمعارك غرب النيجر

14
AUGUST
2023
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قُتل ستة جنود نيجريين وعشرة إرهابيين، أمس (الأحد)، خلال معارك في غرب البلاد، حسب بيان للقيادة العليا للحرس الوطني تُلي عبر التلفزيون.

وذكر البيان أن الجنود النيجريين الذين كانوا في خمس مركبات «بدأوا مطاردة» ضد من اشتبهوا في أنهم إرهابيون، عندما تعرضوا لمكمن نحو الساعة 11:00 (10:00 بتوقيت غرينتش) على بعد حوالى عشرين كيلومتراً من مدينة سانام في غرب البلاد.

وأضاف البيان: «نصب المكمن إرهابيون كانوا يقودون عشرات الدراجات النارية». وأشار البيان إلى أن «عشرة إرهابيين قُتِلوا خلال عملية تمشيط نفذتها تعزيزات جوية وبرية»، لافتاً إلى أن أربع دراجات نارية للمهاجمين «دُمّرت».

تقع سانام في تيلابيري، فيما يسمى منطقة «الحدود الثلاثة» بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي تشكل مسرحاً لعدد من الهجمات الجهادية.

وبرر قائد النظام الجديد الجنرال عبد الرحمان تياني الانقلاب بـ«التدهور الأمني» في البلاد التي قوضها عنف الجماعات الجهادية.

الشرق الأوسط
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