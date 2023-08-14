روسيا تزود غواصاتها النووية الجديدة بصواريخ «تسيركون» فرط الصوتية

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قال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن» أليكسي رخمانوف، في مقابلة أجرتها معه «وكالة الإعلام الروسية» ونُشرت، اليوم الاثنين، إن روسيا ستزوِّد غواصاتها النووية الجديدة بصواريخ «تسيركون» فرط الصوتية.

وأضاف أن «الغواصات النووية متعددة الأغراض لمشروع ياسن-إم... ستكون مجهزة بمنظومة صواريخ تسيركون على أساس دائم... العمل جارٍ في هذا الاتجاه بالفعل».

والغواصات من فئة «ياسن-إم» هي غواصات مسلَّحة بصواريخ «كروز»، وتعمل بالطاقة النووية، وقد جرى بناؤها لتحلَّ محل الغواصات الهجومية النووية التي تعود إلى الحقبة السوفياتية في إطار برنامج لتحديث الجيش والأسطول.

ويبلغ مدى صواريخ «تسيركون» فرط الصوتية 900 كيلومتر، ويمكن أن تتجاوز سرعتها سرعة الصوت بعدة أضعاف، مما يجعل من الصعب الدفاع عنها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من هذا العام، إن روسيا ستبدأ إنتاج صواريخ «تسيركون» فرط الصوتية بكميات ضخمة، في إطار جهود البلاد لتعزيز قواتها النووية.

وجرى تجهيز الفرقاطة الروسية «الأميرال جورشكوف» متعددة الأغراض، والتي اختبرت قدراتها الهجومية في غرب المحيط الأطلسي، في وقت سابق من هذا العام، بصواريخ «تسيركون».