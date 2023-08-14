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الإعصار «خانون» يمر بروسيا ويتسبب في فيضانات وإجلاء 2500 شخص

14
AUGUST
2023
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قالت وزارة الطوارئ الروسية إن الفيضانات التي اجتاحت الشرق الأقصى بالبلاد أجبرت أكثر من 2500 شخص على النزوح عن منازلهم اليوم (الاثنين)، بعدما انضمت روسيا لقائمة الدول التي ضربتها العواصف المطيرة في أعقاب الإعصار «خانون».

وتراجعت قوة «خانون» بعدما ضرب جنوب اليابان الأسبوع الماضي، من إعصار إلى منخفض مداري خلال عبوره شبه الجزيرة الكورية ليصل إلى اليابسة في شمال شرقي الصين ليل (الجمعة)، مما تسبب في انهيارات طينية أودت بحياة 21 شخصاً على الأقل في إقليم لياونينغ.

وفي الشرق الأقصى بروسيا، انقطعت حركة الطرق إلى 28 منطقة سكنية بحلول اليوم (الاثنين). وقالت وزارة الطوارئ على «تلغرام» إن المياه غمرت مساحات شاسعة من الطرق واجتاحت 4620 منزلاً في 15 بلدية، وفقاً لوكالة «رويترز».

ميناء فلاديفوستوك على ساحل المحيط الهادي هو المركز الإداري لمنطقة بريموري. وقالت الوزارة إن مياه الفيضانات بدأت في الانحسار في معظم أنحاء بريموري، وكانت أسوأ حالات الفيضانات عند نهر مالينوفكا بالقرب من قرية راكيتنوي.

الشرق الأوسط
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