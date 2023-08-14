عُثر عليه في بالوعة صرف... طائرة مسيّرة تصطاد لصًّا!

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لجأت الشرطة الأميركية إلى الإستعانة بطائرة مسيّرة "درون" في ملاحقة مشتبه به تسبب في حادث سير وفر هاربا، وذلك بعد أن حاول تنفيذ عملية سرقة.



وذكرت وسائل إعلام أميركية أن شخصا حاول سرقة طرد كان موضوعا على شرفة أحد المنازل في ولاية جورجيا، وبعدما فشل فر من المكان، متسببا في وقت لاحق بوقوع حادث سير.



وتتبعت الشرطة الأميركية تحركات المشتبه به الفار، حتى تمكنت في النهاية من العثور عليه في بالوعة صرف.

وأرسلت الشرطة كلبا بوليسيا إلى البالوعة، قبل أن يضطر المشتبه به للاستسلام.



ووضعت السلطات الرجل في الحبس بعد إخضاعه للفحص الطبي، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).



وذكر مكتب قائد الشرطة بمقاطعة فاييت في جورجيا، أن شرطة الولاية تستخدم الطائرات المسيرة لأغراض عدة منها ملاحقة الفارين، مشيرا إلى إن العملية تمت الأسبوع الماضي.