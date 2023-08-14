اليابان تدعو سكانها للإستعداد... ماذا سيحصل غداً؟

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دعت السلطات اليابانية، أمس الأحد، السكان في معظم أنحاء البلاد للاستعداد لإعصار قوي يتقدّم ببطء ويتوقع بأن يضرب البلاد خلال أسبوع عطلات صيفية يسجّل ذروة في حركة السفر.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن يصل الإعصار "لان" إلى البر الثلاثاء في جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية.



وأفادت الهيئة بأن بعض المناطق ستشهد تساقط ما يصل إلى 50 سنتيمترا من الأمطار في غضون 24 ساعة حتى السادسة من صباح الثلاثاء، تليها المزيد من الأمطار فيما يمر الإعصار بالبلاد.



وقال كبير خبراء الأرصاد في الهيئة شويتشي تاشيهارا للصحافيين الأحد إن "بطء سرعة الإعصار يمكن أن يعني أن تأثيره قد يستمر لفترة طويلة".



وأضاف، "يمكن أن تشهد بعض المناطق تساقط أمطار خلال يوم واحد يتجاوز معدل هطول الأمطار في شهر آب بأكمله".



ويقترب "لان" من اليابان بالتزامن مع انطلاق أسبوع العطلات الصيفية في البلاد عندما يعود الملايين إلى بلداتهم للقاء عائلاتهم.



ودعت هيئات البث الوطنية السكان لإعادة النظر في خططهم للسفر من أجل تجنّب الإعصار. وحذّرت شركات طيران وأخرى مشغلة للقطارات من إمكانية إلغاء رحلات أو تأجيلها لدى مرور الإعصار.