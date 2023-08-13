قتلى ودمار كبير... إنفجارٌ يهزّ ولاية أميركية!

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لقى 4 أشخاص حتفهم واعتبر شخص خامس في عداد المفقودين، عقب انفجار في منزل غربي ولاية بنسلفانيا أدى إلى تدمير 3 مبان وإلحاق أضرار بما لا يقل عن 12 مبنى خر، حسبما ذكرت السلطات.



وقال مسؤولو مقاطعة أليغيني إن 3 أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات بعد الانفجار الذي وقع قبيل الساعة 10:30 في حي بلوم، على بعد حوالي 20 ميلاً (32 كيلومترًا) شرق بيتسبرغ.

وتمّ نقل 3 أشخاص إلى مستشفيات المنطقة، من بينهم شخص في حالة حرجة واثنان تم علاجهما وخرجا من المستشفى.



وقالت السلطات إنه تم تقييم وضع أكثر من 20 من رجال الإطفاء، تأثر العديد منهم بسبب الإنهاك الحراري.



من المتوقع أن يقدم مكتب الطب الشرعي في مقاطعة أليغيني معلومات إضافية عن الضحايا المتوفين.



وعلّق مسؤولو الطوارئ عملياتهم، ليل السبت، بسبب الأحوال الجوية والقلق على سلامة المحققين. وتستأنف الطواقم العمل في الموقع الأحد.



وقالت المتحدثة باسم المقاطعة مي داونز إن مسعفي الطوارئ أفادوا بأن أشخاصًا حوصروا تحت الأنقاض بعد انفجار أحد المنازل على ما يبدو واشتعلت النيران في اثنين خرين.



وأوضحت داونز أن أطقم من 18 إدارة إطفاء على الأقل عملت على إخماد النيران بمساعدة صهاريج المياه من مقاطعتي أليغيني وويستمورلاند.



ويجرى التحقيق في سبب الانفجار من قبل بلوم وجهات تطبيق القانون بالمقاطعة ومكتب مدير مكافحة الحرائق، كما تواجدت في مكان الحادث لجنة المرافق العامة بالولاية والمرافق المحلية.