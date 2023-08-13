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الحرس الثوري الإيراني: متقدمون بعدة خطوات على من يخطط لزعزعة أمن البلاد

13
AUGUST
2023
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قال العميد رمضان شريف، المتحدث باسم قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إن القوات البرية التابعة للحرس الثوري متقدمة دائما بعدة خطوات على من يخطط لزعزعة أمن إيران.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات العميد شريف جاءت في كلمة له خلال مراسم تكريم "يوم الصحفي"، والتي أشار خلالها إلى الإنجازات التي حققتها القوات البرية للحرس، حتى الآن.

وأوضح القائد العسكري الإيراني أن "القرارات التي اتخذها سلاح البر في قوات حرس الثورة الإسلامية في المجال الأمني، قد أدت إلى إفشال مخطط عصابة "داعش" الإرهابية (محظورة في روسيا وعدة دول) التي خططت للتقدم نحو الحدود الإيرانية".
وأشاد المتحدث باسم قوات الحرس الثوري الإيراني، بالشعب الإيراني، لكونه قد وقف إلى جانب قواته العسكرية، الأمر الذي أسهم في توفير الأمن والأمان على حدود إيران.
وكان العميد رمضان شريف، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، قد صرح، الأربعاء الماضي، بأن بلاده صمدت بوجه الأعداء وتمكنت من إحراز تقدم ملحوظ في كافة المجالات، مشددا على أن بلاده نجحت في الوقوف على قدميها والدفاع عن أمنها باعتباره أكبر عنصر للقوة، مضيفا أن "العدو يحاول إبعاد الناس عن الواقع من خلال تصميم تيارات حساسة للمجتمع أو تسبب مشاعر الحزن والدونية".
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني:

إن العدو يشكك في قدرات البلاد من خلال قلب الأحداث رأسا على عقب، ويحاول تغطية ضعفه بهذا التصوير.

وفي سياق متصل، قال اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء الماضي، إن الهيمنة الأمريكية الهشة قد تراجعت بعد أن خسرت الأخيرة مكانتها كأكبر قوة عالمية.
وذكرت وكالة "إرنا" بأن تصريحات اللواء سلامي جاءت في كلمة له أمام اجتماع مسؤولي وقادة منظمة التعبئة "البسيج"، والتي أفاد خلالها بأن "التحركات الاستعراضية من جانب العدو خلال العقود الماضية ولّى عهدها، وأمريكا لم تعد كسابق عهدها وباتت عاجزة عن تحقيق أي إنجاز رغم الأموال الطائلة التي تنفقها".
وأكد اللواء سلامي أن السياسة الأمريكية في سوريا لم تعد مجدية وتعاني الانسداد، كما أن الجانب الأمريكي قد فشل في العراق حيال اصطناع حكومة، حيث أخذت حكومة ثورية بمقاليد الحكم، مقارنا ذلك بإقبال المجتمع الدولي بشأن بناء العلاقات والتعاون مع إيران.

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