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موسكو: الدول الغربية أفشلت التوصل إلى اتفاق في مؤتمر مراجعة معاهدة الحد الأسلحة النووية

12
AUGUST
2023
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أكد ممثلو الوفد الروسي عقب جلسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في فيينا أنه لم يتم التوصل إلى وثيقة نهائية توافقية.

وقال الدبلوماسيون الروس: “خلال الاجتماعات، تم بحث قضايا الساعة في إطار “الأركان” الثلاثة لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية: نزع الأسلحة النووية، عدم انتشار الأسلحة النووية والاستخدام السلمي للطاقة الذرية”.

وأضافوا أنه بسبب محاولات الدول الغربية تصفية حساباتها السياسية حول قضايا لا تتعلق بأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والانحياز في عدد من مواضيع عدم الانتشار لم يكن من الممكن التوصل إلى وثيقة نهائية توافقية.

وعبر أعضاء الوفد الروسي عن أملهم في أن تتمكن الدول الأطراف في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية خلال الدورات القادمة للجنة التحضيرية من حل جزء على الأقل من التناقضات القائمة والقدوم إلى الاجتماع القادم عام 2026 بهدف تحقيق نتائج إيجابية.

وسيعقد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية القادم في نيويورك في عام 2026.

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