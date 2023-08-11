A + A -

قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس (الخميس) إن المشكلات الاقتصادية المتنامية التي تعصف بالصين تجعل منها «قنبلة موقوتة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف بايدن خلال مناسبة لجمع التبرعات في ولاية يوتا: «الصين قنبلة موقوتة في العديد من الحالات»، مشيراً إلى ارتفاع معدلات البطالة وشيخوخة القوى العاملة.

وتابع الرئيس الديمقراطي أن «الصين في ورطة»، محذراً: «عندما يواجه السيئون المشكلات، فإنهم يقومون بأفعال سيئة».

وسبق أن أغضب بايدن بكين عندما وصف نظيره شي جينبينغ في يونيو (حزيران) بـ«الديكتاتور»، في تعليق وصفته الخارجية الصينية بأنه «استفزاز».

وشدد بايدن أمس على أنه يسعى إلى «علاقة عقلانية مع الصين»، قائلاً: «لا أريد أن أتسبب بالأذى إلى الصين، لكنني أشاهد».

واستأنفت الولايات المتحدة مؤخراً حوارها مع الصين من خلال زيارات متتالية إلى بكين قام بها كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.وكان الهدف من زيارة بلينكن طي صفحة التوترات الأخيرة المتعلقة بالمنطاد الصيني الذي وُصف بأنه للتجسس، وأسقطته الولايات المتحدة في فبراير (شباط).