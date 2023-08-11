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أميركا: عدد غير مسبوق لحالات الانتحار في 2022

11
AUGUST
2023
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أظهرت بيانات حكومية أمس (الخميس) أن عدد مَن لقوا حتفهم جراء الانتحار وصل لمستوى غير مسبوق في الولايات المتحدة في 2022؛ إذ ارتفع وفقاً للتقديرات إلى أكثر من 49 ألفاً، بزيادة 2.6 في المائة عن العام السابق، وفقاً لوكالة «رويترز».

ووفقاً للأرقام الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن أكثر مِن نصف حالات الانتحار في الولايات المتحدة في 2022 تضمنت أسلحة نارية.

وقال وزير الصحة الأميركي هافيير بيسيرا في بيان: «يعتقد تسعة من كل عشرة أميركيين أن أميركا تواجه أزمة في الصحة العقلية. والبيانات الجديدة المتعلقة بوفيات الانتحار التي نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض توضح السبب».

وتابع أن كثيراً من الناس ما زالوا يعتقدون أن طلب المساعدة علامة على الضعف.

ووصل معدل الانتحار لعام 2022 إلى 14.9 حالة وفاة لكل مائة ألف شخص، وهو ما يزيد بخمسة في المائة عن المستوى القياسي السابق الذي سُجل في 2018 وكان عند 14.2 حالة وفاة لكل مائة ألف شخص.

وذكر مركز السيطرة على الأمراض أن الوفيات الناجمة عن الانتحار ارتفعت من 48 ألفاً و183 في 2021 إلى ما يُقدَّر بنحو 49 ألفاً و449 وفاة في 2022.

الشرق الأوسط
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