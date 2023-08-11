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نيوزيلندا تتهم الصين بالتجسس والتدخل الأجنبي

11
AUGUST
2023
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اتهم جهاز الاستخبارات النيوزيلندي بكين، اليوم (الجمعة)، بالتجسس والتدخل الأجنبي، رغم التزام ولينغتون دائماً جانب الحذر مع الصين خشية إغضاب أكبر شريك تجاري للبلاد، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال جهاز الاستخبارات الأمنية النيوزيلندي إن الدافع وراء تنامي «قوة» الصين هو التنافس الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادي، حيث تسعى بكين إلى التفوق على واشنطن وحلفائها الغربيين.

وذكر تقرير «تقييم التهديدات» الذي يصدره الجهاز وتم رفع السرية عنه في خطوة نادرة أن وكالات الاستخبارات الصينية تراقب باستمرار الصينيين الذين استقروا في نيوزيلندا.

وأشار التقرير إلى أن «عدداً قليلاً فقط من الدول منخرط في التدخل الأجنبي ضد نيوزيلندا، لكن البعض يفعل ذلك بإصرار مع احتمال التسبب بضرر كبير».

ونيوزيلندا جزء من تحالف «الخمس عيون» لتبادل المعلومات الاستخباراتية إلى جانب الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا.

وتعرضت ولينغتون لانتقادات في الماضي بسبب ليونة موقفها تجاه الصين، حيث وضعت علاقاتها التجارية الوثيقة قبل المخاوف الأمنية لحلفائها.

ومن خلال نشر التقرير أمام الجمهور للمرة الأولى، يبدي جهاز الاستخبارات الأمنية النيوزيلندي استعداداً للمخاطرة بإغضاب بكين.

وإلى جانب الصين، أشار التقرير إلى أنشطة تجسس مرتبطة بحكومتي إيران وروسيا.

وجاء في التقرير أن إيران كانت تراقب «الجماعات المنشقة»، بينما بدأت الحملات الروسية لنشر المعلومات المضللة في التأثير على عدد صغير من النيوزيلنديين.

وأكد التقرير أن التطرف العنيف، وهو مصدر قلق رئيسي في نيوزيلندا بعد مجزرة مسجد كرايستشيرش عام 2019 ما زال يتغذى من الخطاب المناهض للحكومة المنتشر على الإنترنت.

وقال أندرو هامبتون رئيس جهاز الاستخبارات النيوزيلندية إن «المعلومات الزائفة والفاقدة للمصداقية لا تشكل مسارات للتطرف العنيف فحسب، بل تخلق أيضاً فرصاً للتدخل الأجنبي».

الشرق الأوسط
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