أم تحكي تجربتها "المرعبة" بعد انفجار جهاز مراقبة طفلتها

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حذرت أم من بلدة راغبي الإنجليزية الوالدين من "الشراء العشوائي" لأجهزة مراقبة الأطفال، قائلة إنها عاشت "تجربة مرعبة" بعد أن انفجر جهازها وملأ مطبخها بالدخان.

ماذا حصل؟

ذكرت الأم شانون ماكبيس (31 عاما) لصحيفة "ذا صن" البريطانية:

كنت أخبز الكعك عندما بدأ الجهاز، الذي كان موضوعا في المطبخ، في إطلاق صوت غريب، ثم بدأ الدخان يتصاعد منه بسرعة كبيرة.

قمت بسرعة بإخراج ابنتي بوني البالغة من العمر عاما واحدا، والتي كانت نائمة في الطابق العلوي، وابني جوي، البالغ من العمر ثلاثة أعوام، من المنزل.

ملأ الدخان المكان وسارعت والدتي كارمن (51 عاما) إلى تغطية الجهاز بمنشفة، وألقت به في الخارج.

وقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي، بعد أسبوعين فقط من شراء الجهاز من الإنترنت بـ39.99 جنيها إسترلينيا فقط (نحو 51 دولارا).

لو انفجر الجهاز ونحن نائمون، كانت النتيجة لتكون مأساوية.

لقد كانت تجربة مرعبة.

قالت الشركة المصنعة للجهاز إن الحادث، من الناحية النظرية، لا ينبغي أن يحدث، وعرضت استرداد الأموال.