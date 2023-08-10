بعد اختفاء ابنة الـ8 سنوات.. عثروا على حذائها ثم اكتشفوا الفاجعة!

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تم العثور على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، كانت مفقودة، مدفونة تحت كومة من القش في أليغار بولاية أوتار براديش، في الهند.



واختفت القاصر في الليلة السابقة بينما كانت تلعب مع أطفال آخرين في القرية. وعلى الرغم من عمليات البحث المكثفة التي قامت بها عائلتها، لم يتم تحديد مكانها، مما دفعهم إلى تقديم بلاغ مفقود إلى مركز الشرطة المحلي، وفق ما نقل موقع India Today.



وسرعان ما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث وبدأت التحقيق.



وأثناء التحقيق، تم العثور على حذاء الفتاة بالقرب من كومة من القش. ثم انتشلت الشرطة الجثة من هناك وأرسلتها للتشريح الجثة للتأكد من سبب الوفاة.



وفي غضون ذلك، أكدت الشرطة أنهم يحققون في القضية حاليًا وأن الجهود تبذل لتحديد أي مشتبه بهم محتملين.