living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الخارجية الروسية: يجب على نظام كييف وقف الأعمال العدائية للتوصل إلى تسوية سلمية

10
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن كييف يجب أن توقف الأعمال العدائية والهجمات الإرهابية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا.

وقال غالوزين في مقابلة مع وكالة "تاس": "من جانبنا، نواصل التمسك بموقفنا المبدئي بأن تسوية شاملة ومستدامة وعادلة لن تكون ممكنة إلا إذا أوقف نظام كييف الأعمال العدائية والهجمات الإرهابية، وتوقف رعاته الغربيون عن إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة".

وفي وقت سابق، شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على أنه "بدون مشاركة الجانب الروسي ومراعاة مصالحه، لن يكون لأي اجتماعات بشأن الأزمة الأوكرانية أدنى قيمة مضافة".

ولفتت الدبلوماسية الانتباه إلى حقيقة أن تسوية شاملة ومستدامة وعادلة للنزاع، لا يمكن تحقيقها إلا إذا "أوقف نظام كييف الأعمال العدائية والهجمات الإرهابية"، كما أشارت الدبلوماسية إلى ضرورة "تأكيد الأسس الأصلية لسيادة أوكرانيا، وضعها المحايد وعدم المنحاز وغير النووي".

وقالت زاخاروفا: "يجب الاعتراف بالحقائق الإقليمية الجديدة التي نشأت نتيجة لممارسة سكان المناطق الروسية الجديدة لحق تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة"، حيث أشارت إلى أن "ضمان تجريد أوكرانيا من النازية ونزع السلاح، وحقوق مواطنيها الناطقين بالروسية والأقليات القومية مكفول وفقا لمتطلبات تشريعاتها المحلية والقانون الدولي".

وختمت الدبلوماسية قائلة: "نحن مقتنعون بأن تنفيذ هذه العناصر يتمم المسؤولية الكاملة عن السلام والأمن الدوليين اللذين تحارب روسيا من أجلهما".

ItarTas
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   