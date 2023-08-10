الخارجية الروسية: يجب على نظام كييف وقف الأعمال العدائية للتوصل إلى تسوية سلمية

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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن كييف يجب أن توقف الأعمال العدائية والهجمات الإرهابية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا.

وقال غالوزين في مقابلة مع وكالة "تاس": "من جانبنا، نواصل التمسك بموقفنا المبدئي بأن تسوية شاملة ومستدامة وعادلة لن تكون ممكنة إلا إذا أوقف نظام كييف الأعمال العدائية والهجمات الإرهابية، وتوقف رعاته الغربيون عن إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة".

وفي وقت سابق، شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على أنه "بدون مشاركة الجانب الروسي ومراعاة مصالحه، لن يكون لأي اجتماعات بشأن الأزمة الأوكرانية أدنى قيمة مضافة".

ولفتت الدبلوماسية الانتباه إلى حقيقة أن تسوية شاملة ومستدامة وعادلة للنزاع، لا يمكن تحقيقها إلا إذا "أوقف نظام كييف الأعمال العدائية والهجمات الإرهابية"، كما أشارت الدبلوماسية إلى ضرورة "تأكيد الأسس الأصلية لسيادة أوكرانيا، وضعها المحايد وعدم المنحاز وغير النووي".

وقالت زاخاروفا: "يجب الاعتراف بالحقائق الإقليمية الجديدة التي نشأت نتيجة لممارسة سكان المناطق الروسية الجديدة لحق تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة"، حيث أشارت إلى أن "ضمان تجريد أوكرانيا من النازية ونزع السلاح، وحقوق مواطنيها الناطقين بالروسية والأقليات القومية مكفول وفقا لمتطلبات تشريعاتها المحلية والقانون الدولي".

وختمت الدبلوماسية قائلة: "نحن مقتنعون بأن تنفيذ هذه العناصر يتمم المسؤولية الكاملة عن السلام والأمن الدوليين اللذين تحارب روسيا من أجلهما".