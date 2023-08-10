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قائد قوات "أحمد": كييف خسرت 30% من المعدات الغربية بشكل كامل

10
AUGUST
2023
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صرح قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، أبتي علاء الدينوف، بأنه تم تدمير أكثر من 30% من المعدات التي قدمها الغرب إلى كييف، مؤكدا أن الجيش الأوكراني فقد معها الأفراد الأكثر تدريبا.

وقال علاء الدينوف إن "أكثر من 30% من المعدات التي قدمها الغرب خسرتها كييف بشكل نهائي، والمعدات الباقية تالفة، ويتم إصلاحها. إلى جانب هذه المعدات، خلال هذه العمليات الهجومية، فقدت القوات الأوكرانية الأفراد الأفضل تدريبا بين وحداتها، معظمهم ضباط من الرتب الدنيا، كان من المفترض أن يقوموا بأنشطة مباشرة على خط الجبهة".

ووفقا له، فإن العدو يتكبد خسائر فادحة على طول خط الجبهة بأكمله، ويتم تشكيل وحدات جديدة ممن تبقوا.

وأضاف: "نعلم أنه يتعين عليهم شن هجوم مضاد. بطبيعة الحال، سننهي عملنا. لقد أدرك العدو بالفعل ما هو الوضع معنا. حتى الآن، لا يمكن للعدو اختراق أو قطع الخط الأول من خطوط الدفاع".

وفي وقت سابق، أكد قائد القوات الروسية الخاصة أن قوات كييف تقف اليوم عاجزة عن فعل أي شيء فوق الطبيعي، حتى مع القدرات المتوفرة لديها اليوم.

وقال: "لن يتمكن العدو من فعل أي شيء خارق للطبيعة عبر القوى والوسائل التي تتوفر لديه في الوقت الحالي، كما أن هذا لن يغير بأي حال من الأحوال، التاريخ أو مسار أو مآل هذه الحرب".

روسيا اليوم
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