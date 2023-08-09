توقفت عشرات الرحلات الجوية والبحرية في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، قبيل هبوب إعصار استوائي تسبب في هطول أمطار غزيرة على جزر واقعة جنوب غربي اليابان لأكثر من أسبوع.