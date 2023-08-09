مصرع 41 في غرق سفينة مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

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لقي 41 مهاجراً حتفهم في غرق سفينة قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، اليوم (الأربعاء).

وقالت الوكالة الإيطالية نقلاً عن روايات ناجين إن أربعة نجوا من الحادث أبلغوا رجال الإنقاذ أنهم كانوا على متن قارب انطلق من صفاقس في تونس وغرق وهو في طريقه إلى الشواطئ الإيطالية، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.وكان خفر السواحل الإيطالي قد قال إنه انتشل جثتين وأنقذ 57 شخصاً قبالة جزيرة لامبيدوزا، جنوب إيطاليا، الأحد الماضي، بينما تشير تقارير إلى أن أكثر من 30 ما زالوا في عداد المفقودين بعد غرق زورقي مهاجرين.