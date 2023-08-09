«الصحة العالمية»: نطاق الأزمة الصحية في السودان هائل

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قال ممثل «منظمة الصحة العالمية» في السودان نعمة عابد، اليوم الأربعاء، إن نطاق الأزمة الصحية في السودان هائل، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وأكد عابد، في تغريدة نشرها حساب المنظمة بالسودان على «تويتر»، أن المنظمة تعمل بجد لتعزيز استجابتها، وذلك بتقديم الإمدادات الطبية الحيوية، وغيرها من الإمدادات الصحية الطارئة.

وحثَّ عابد المانحين على زيادة دعمهم، لضمان تقديم الخدمات على نحو كاف، مؤكداً أن المنظمة عازمة على الوصول للأشخاص الأكثر احتياجاً في السودان، رغم الهجمات على المرافق الصحية، وانعدام الأمن على نطاق واسع.