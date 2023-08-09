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بايدن يزور فيتنام "قريبا"

9
AUGUST
2023
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أنه سيزور فيتنام "قريبا" بهدف "تغيير" العلاقات مع هانوي، وسط توترات مع الصين في المنطقة.

ماذا قال بايدن؟

قال بايدن خلال كلمة ألقاها في ولاية نيو مكسيكو:

سأزور فيتنام قريبا، لأن فيتنام تريد تغيير علاقتنا وأن تصبح شريكا.
نجد أنفسنا في وضع تحدث فيه كل هذه التغييرات في كل أنحاء العالم، في وقت لدينا فيه فرصة.. لتغيير الديناميكية.
أدلى الرئيس الأميركي بهذه التصريحات خلال كلمته في فعالية جمع تبرعات سياسية بنيو مكسيكو.
وتحافظ الولايات المتحدة وفيتنام على علاقات تجارية وثيقة متنامية ولا تنظران بعين الرضا لطموحات الصين المتزايدة في المنطقة.

وضاعفت واشنطن بادرات التقارب مع هانوي، كما اتضح من خلال زيارة نائبة الرئيس كامالا هاريس وزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن في العامين الماضيين.

 

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