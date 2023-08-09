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قوات كييف تقصف مقاطعة خاركوف بالذخائر العنقودية

9
AUGUST
2023
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أعلن حاكم خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن القوات الأوكرانية كثفت قصفها للبلدات التي تسيطر عليها روسيا في المقاطعة باستخدام القذائف الغربية والذخائر العنقودية.

وكتب غانتشيف على قناته في “تلغرام”: “اليوم زرت عدة بلدات في مقاطعة خاركوف. القصف لا يتوقف ولو لدقيقة واحدة. علاوة على ذلك، فقد اشتد عما سبق. خلال الأسبوعين الماضيين، كنا نراقب كيف أن القذائف في الغالب من الطراز الأجنبي، تصل من الجانب الأوكراني إلى قرانا، كما أنه يتم استخدام الذخائر العنقودية بكثرة”.

وأشار حاكم المقاطعة إلى أن استمرار القصف وعشوائيته يعود إلى كون “القوات الأوكرانية خائفة”، وأضاف: “مقاتلونا يسحقون مواقع العدو ويطردون النازيين من عمق مقاطعة خاركوف”.

وتابع غانتشيف أن “وزارة الدفاع الروسية أكدت أن الجنود الروس سيطروا على مواقع أكثر فائدة في منطقة بلدة أولشانا. وبشكل عام، تقدم خط الجبهة عدة كيلومترات لصالحنا”.

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