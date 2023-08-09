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الرئيس الصربي: أوكرانيا ستخسر كل شيء إذا اعترفت باستقلال كوسوفو

9
AUGUST
2023
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صرح رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزرائه، آنا برنابيتش، بأن كييف ستخسر كل شيء على الفور، إذا اعترفت باستقلال كوسوفو.

ورد فوتشيتش على سؤال من الصحفيين حول اعتراف كييف باستقلال كوسوفو، حيث قال: “تخيل لو أن أوكرانيا بلد صديق لنا، ولم نواجه أبدا صراعات أو مشاكل مع أوكرانيا. وآمل ألا نواجهها. تخيل لو اعترفت أوكرانيا باستقلال كوسوفو في يوم من الأيام، فإنها ستفقد كل ما لديها ومستوى الثقة السياسية.. ستفقد كل شيء”.

وأكد الرئيس الصربي: “بعد ذلك، كيف يمكن أن تقول إنها تلتزم بالقانون الدولي؟ مستحيل، فأنا مقتنع بأن زيلينسكي لن يرمي هذه الورقة الرابحة من يديه”.

وفي فبراير 2008، أعلنت مقاطعة كوسوفو وميتوهيا الصربية، المتمتعة بالحكم الذاتي استقلالها من جانب واحد، حيث كانت تحاول بنشاط الانضمام إلى المنظمات الدولية، بما في ذلك اليونسكو والإنتربول، في السنوات الأخيرة.

وتعارض أكثر من 60 دولة، بما في ذلك روسيا والهند والصين، وكذلك خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، الاعتراف بكوسوفو.

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