رئيس أركان الجيش الجزائري: مستعدون لمواجهة أي خطر يمس بأمن بلادنا مهما كان نوعه وحجمه

A + A -

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، إنهم مستعدون لمواجهة أي خطر يمس بأمن الجزائر مهما كان نوعه وحجمه.

وأكد شنقريحة خلال زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، اليوم الثلاثاء، أن تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية وعصرنة وتطوير مختلف مكونات القوات المسلحة، يشكل أحد الركائز الأساسية التي يبنى عليها استراتيجية لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر.

وأفاد شنقريحة بأن الجيش الوطني سيبقى دائما وأبدا على استعداد لمواجهة أي خطر قد يمس بأمن وسلامة الجزائر مهما كان نوعه وحجمه، "حفاظا على وديعة الشهداء وضمانا لمستقبل الأجيال القادمة"