إجلاء 13 ألفاً في مدينة ألمانية لتفكيك قنبلة من الحرب العالمية

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دعي نحو 13 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم مؤقتا في دوسلدورف غربي ألمانيا بعد اكتشاف قنبلة أميركية من مخلفات الحرب العالمية الثانية، حسبما قال رجال الإطفاء في المدينة أمس (الاثنين)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان من المقرر إبطال مفعول القنبلة التي تزن طنا ليل الاثنين - الثلاثاء. وقد عثر عليها أثناء القيام بأعمال في هذا الحي وفقا لبيان لرجال الإطفاء.

ولا تزال هناك في المدن الألمانية قنابل غير منفجرة تُكتشف بانتظام في مواقع بناء، بعد 78 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية.