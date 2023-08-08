كوريا الجنوبية تجلي عشرات الآلاف مع اقتراب إعصار «خانون»

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بدأت كوريا الجنوبية إجلاء عشرات الآلاف من الشباب من أكبر معسكر كشفي في العالم، بسبب اقتراب الإعصار الاستوائي «خانون» من البلاد.

وكان من المقرر في البداية أن يستمر المعسكر الكشفي العالمي على الساحل الغربي لكوريا الجنوبية حتى 12 من أغسطس الجاري، إلا أن الأضرار المرعبة الناجمة عن إعصار «خانون» غيرت الخطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وتمj الاستعانة بأكثر من 1000 حافلة لنقل أكثر من 36 ألف مشارك في المعسكر إلى العاصمة سيول ومناطق أخرى من البلاد، بحسب ما قالته محطات إذاعية كورية جنوبية اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يقيم المشاركون في المعسكر بفنادق ومهاجع للطلبة ومراكز تدريب على نفقة الحكومة الكورية الجنوبية. وأفادت الوحدة الألمانية بأن مشاركيها، الذين يبلغ عددهم 2200، سيبقون في سيول والمنطقة المحيطة بها حتى عودتهم إلى بلادهم.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان دوك، القول إن عملية الإجلاء هي مجرد إجراء احترازي.