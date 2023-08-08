الصومال: مقتل عناصر من «حركة الشباب» في عملية للجيش

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أعلنت السلطات الصومالية اليوم (الثلاثاء)، مقتل عدة عناصر من «حركة الشباب» في عملية عسكرية للجيش بمحافظة هيران شمال العاصمة مقديشو، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وقالت وكالة الأنباء الصومالية إن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير مرآب كبير تستخدمه الحركة المسلحة لإعداد المتفجرات. وذكر عبد الرحمن العدالة نائب وزير الإعلام في تصريحات للوكالة، أنه جرى أيضاً تدمير 4 سيارات مفخخة في العملية، التي جرت في منطقة مكيلي التابعة لمدينة بولو بوردي في هيران.

وأشار العدالة إلى أن الجيش الصومالي يعمل على حصر عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا في صفوف «حركة الشباب».