زيلينسكي: أوكرانيا لا تريد نقل النزاع إلى أرض روسيا

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صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة La Nacion الأرجنتينية، بأن كييف “لا تنوي نقل الصراع إلى الأراضي الروسية”.

وقال زيلينسكي إن “أوكرانيا لا تريد مواصلة الحرب على أراضي روسيا. لم يكن هذا هدفها قط”.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية تقصف أراضي المناطق الحدودية الروسية بشكل شبه يومي، كما تهاجم العمق الروسي بالطائرات المسيرة، فضلا عن أن مجموعات تخريبية أوكرانية نفذت اختراقات للحدود الروسية.

وسبق أن أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن إطلاق العملية العسكرية الخاصة كان خطوة اضطرارية، لأن روسيا تعرضت لمخاطر أمنية كبيرة لدرجة أنه “كان من المستحيل الاستجابة لها بوسائل أخرى”.